Bundesliga-Rückkehrer : Punkt in Frankfurt: Arminia-Comeback mit Freude und Fehlern

Frankfurt/Main Nach gut elf Jahren ist Arminia Bielefeld wieder in der Bundesliga. Mit dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt gelang ein beachtliches Comeback und der erste Punktgewinn - im Kampf gegen den Abstieg.

„Unser Gummiboot hat mittlerweile so einen kleinen Motor dran“, sagte der 41-jährige Macher am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. „Wir werden in jedem Spiel zusammen paddeln und am Ende gucken, dass auf hoher See die eine oder andere Motorjacht kentern wird.“