Bundesliga Rätselhafte Bayern: Aussetzer mit „langweiligem Fußball“

Dass Tuchel stetig die Trainingsleistungen - wie auch nach dem Kurz-Trainingscamp an der Algarve - anpreist, erstaunt angesichts der am Sonntag sorg- und einfallslosen Wettkampf-Vorführung umso mehr. „Ich habe keine Lust mehr zu sagen, dass wir gut trainieren. Das glaubt ja auch keiner, wenn wir so spielen“, merkte der 50-Jährige schmallippig an: „Nach 70 Minuten zu versuchen, den Schalter umzulegen, das geht gegen jedes Gesetz von Leistungsentwicklung und Leistungssport. So funktioniert es definitiv nicht.“