Augsburg-Torwart : Rafal Gikiewicz über Auswahltraum: „Mir reicht eine Minute“

Torwart Rafal Gikiewicz geht in seine dritte Saison in Augsburg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Berlin Augsburgs Schlussmann Rafal Gikiewicz hat seinen Traum von einem Einsatz in der polnischen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht aufgegeben.

„Mir reicht auch eine Minute gegen San Marino oder Weißrussland. Ich will nur einmal spielen, ich will mir diesen Traum erfüllen. Ich will meinen Kindern zeigen, was mit harter Arbeit möglich ist“, sagte der 34-Jährige im „Kicker“-Interview. „Ich kam als No-Name nach Deutschland und hatte nicht viel Talent. Ich habe hart gearbeitet und alles geschafft. Wenn du willst, schaffst du alles.“