Nach WM Rahmenkalender 2018/19 steht: Bundesliga-Start am 24. August FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas

Sechs Wochen nach dem WM-Finale in Moskau am 15. Juli 2018 startet die Fußball-Bundesliga in ihre 54. Saison. Der erste Spieltag geht am Wochenende vom 24. bis 26. August über die Bühne. dpa