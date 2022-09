Bundesliga : Rangnick traut Nagelsmann Meisterschaft und Pokalsieg zu

München Ralf Rangnick ist davon überzeugt, dass Trainer Julian Nagelsmann die Krise beim FC Bayern München meistern wird.

Der 64-Jährige geht überdies davon aus, dass die Bayern unter Nagelsmann in dieser Saison mindestens zwei Titel gewinnen. „Letztes Jahr war es der Meistertitel, da gab es gefühlt ja schon Unzufriedenheit, weil es bei Bayern mindestens zwei sein müssen. Das traue ich Julian dieses Jahr zu - Meister und Pokalsieger“, sagte Rangnick. Wichtig sei, dass der Abstand in der Tabelle nicht zu groß werden dürfe. In Bezug auf den Champions-League-Sieg wollte er keine Prognose abgeben, traue ihnen aber auch in der Königsklasse viel zu, „wenn sie so weitermachen“.