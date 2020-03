Bayern-Vorstand : Rassimus im Stadion: Kahn fordert konsequentes Vorgehen

Berlin Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat sich für ein striktes Vorgehen in Fällen von rassistischen Beleidigungen im Stadion ausgesprochen.

Man müsse „konsequent gegen Leute vorgehen, die diese großartige Atmosphäre und Stimmung stören“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler in einem Podcast („kicker meets DAZN“). Er sagte aber auch: „Die Fans, die diese Stimmung in den Stadien machen, sind ein absoluter Wert, was uns von vielen, vielen anderen Sportarten differenziert. Das gilt es auch zu bewahren. Ich warne vor einer sterilen Atmosphäre, das wollen wir in den Stadien auch nicht haben.“