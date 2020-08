FCB-Nachwuchsleistungszentrum : Rassismusvorwurf bei Bayern: Hainer verspricht Aufklärung

Will die Rassismus-Vorwürfe am Bayern Campus schnell aufklären: FCB-Präsident Herbert Hainer. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Der FC Bayern München will den Rassismusvorwurf gegen einen Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum rasch aufklären.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung dieses Falles und werden in Kürze ein Ergebnis vorliegen haben und bis spätestens Anfang der Woche eine Entscheidung treffen““, sagte Präsident Herbert Hainer (66) der „tz“ und dem „Münchner Merkur“ in einem Interview.