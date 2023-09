4. Spieltag Ratlose Werder-Profis nach Niederlage in Heidenheim

Der FCH ging durch einen Handelfmeter in Führung. Der Eingriff des Videoschiedsrichters war für den Leiter der Lizenzspieler, Clemens Fritz, nicht ganz nachvollziehbar. „Ich habe immer gedacht, wenn der Ball am Trikot ist, ist es kein Elfmeter. Aber genau habe ich es auch nicht gesehen. Da ist dann das passiert, was wir uns nicht so vorgestellt haben“, sagte Fritz über den frühen Treffer von Tim Kleindienst. „Danach hatten wir Probleme und waren schwerfällig - hinten und im Spielaufbau“, erklärte er die Gründe für den Rückschlag.