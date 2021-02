Corona-Impfung : Rauball: „Versachlichung“ in Debatte um Rummenigge-Aussagen

Dortmund Borussia Dortmunds Vereinspräsident Reinhard Rauball hat Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge nach dessen kritisch beurteilten Aussagen zur Corona-Impfung von Profifußballern verteidigt.

Rummenigge (65) hatte im „Sport1“-Interview gesagt, die Profis könnten in der Impf-Diskussion auch als Vorbilder dienen. „Lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung“, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters, ohne dabei eine Forderung nach bevorzugter Impfung für die Sportler auszusprechen. In den folgenden Tagen wurde Rummenigge teils heftig kritisiert, am Samstag (23.00 Uhr) ist der Bayern-Chef Gast im ZDF-„Sportstudio“.