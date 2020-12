Wechsel keine Option : RB-Chef Mintzlaff: Wegen Nagelsmann sehr „entspannt“

Leipzig RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff macht sich angesichts einiger Bewegung auf dem Trainermarkt keine Sorgen um den Verbleib von Julian Nagelsmann beim sächsischen Fußball-Bundesligisten.

„Wir sind in dieser Personalie entspannt“, sagte Mintzlaff in einem Interview dem „Sportbuzzer“ und ergänute: „Julian hat einen langfristigen Vertrag bei RB, er fühlt sich wohl, hat Erfolg, will mit uns noch einiges erreichen. Julian und RB - das passt“, betonte der 45 Jahre alte Club-Chef.