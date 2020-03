Coronavirus-Krise : RB-Coach Nagelsmann: Gibt größere Probleme als im Fußball

Nachdenklich: Für RB-Coach Julian Nagelsmann gibt es in der Corona-Krise weitaus wichtigeres als Fußball. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa.

Leipzig Julian Nagelsmann von RB Leipzig hat in der Coronavirus-Epidemie betont, dass es andere Branchen weitaus härter trifft als den Fußball.

„Wir haben im Fußball, wenn alles normal läuft, rein theoretisch nächstes Jahr wieder die Chance, Dinge zu erreichen, neu zu machen, neu anzugreifen und wieder eine gute Leistung zu zeigen, uns wieder für Champions League zu qualifizieren und da weit zu kommen. Wir haben eine gewisse Reproduzierbarkeit in den nächsten Jahren“, sagte Trainer Nagelsmann am Sonntag in der Sendung „Sky90“.