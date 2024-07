Transfers RB-Coach Rose kämpft um Xavi - Bei Olmo „mega entspannt“

Marco Rose glaubt an einen Verbleib von Leihspieler Xavi Simons bei RB Leipzig. „Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir auf jeden Fall auch unsere Topspieler hier halten können, weil sie auch hier bleiben wollen, weil sie wissen, was sie an Leipzig haben, weil sie hier gute Schritte gemacht haben“, sagte der Cheftrainer am Freitag nach dem 1:0 im Testspiel gegen den SV Babelsberg.