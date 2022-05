Bundesliga am Sonntag : RB-Coach Tedesco fordert Reaktion gegen Augsburg

Bundesliga am Sonntag

Leipzig RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco fordert von seinen Profis nach dem Aus im Europa-League-Halbfinale eine deutliche Reaktion im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg.

„Jetzt müssen wir es aber so schnell wie möglich abhaken und uns wieder aufrichten. Wir haben jetzt noch drei sehr wichtige Spiele, in denen wir noch viel erreichen können. Wir brauchen dafür eine "Jetzt-erst-recht-Mentalität"“, sagte Tedesco nach der 1:3-Pleite bei den Glasgow Rangers und der verspielten ersten Chance auf einen internationalen Titel. Daher ist sein Team am 9. Mai (19.30 Uhr/DAZN) gefordert.