Bundesliga : RB holt Werner: Transfer soll Dienstag besiegelt werden

Leipzig Dass RB Leipzig an einer Rückholaktion für Timo Werner arbeitet, war bekannt. „Bild“-Informationen zufolge könnte Werner bereits am Samstag gegen den 1. FC Köln im Kader des DFB-Pokalsiegers stehen.

Bereits am Montag wurde der 26-Jährige in Sachsen erwartet, nachdem sich RB und der FC Chelsea auf den Transfer geeinigt hatten. Demnach wird der DFB-Pokalsieger rund 20 Millionen Euro plus Boni nach London überweisen und dabei ein Transfer-Schnäppchen machen. Vor zwei Jahren war Werner für rund 55 Millionen Euro an die Stamford Bridge gewechselt.