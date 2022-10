12. Spieltag : RB Leipzig besiegt ideenloses Bayer Leverkusen

Leipzig Leipzig kann auch Liga, klettert in der Tabelle weiter nach oben. Christopher Nkunku und Timo Werner treffen gegen ein harmloses Bayer Leverkusen.

So weit oben stand der Pokalsieger in dieser Saison noch nie, Leverkusen rutschte auf den Relegationsplatz 16 ab. Christopher Nkunku (32. Minute) und Timo Werner (83.) sorgten vor 45.598 Fans für die Tore des Nachmittags.

Vier Tage nach dem 3:2 gegen den Titelverteidiger in der Champions League stellte Rose taktisch und personell um. Gleich fünf Spieler rutschten neu in die Startelf, wobei nur der Wechsel im Tor von Janis Blaswich auf Örjan Nyland erzwungen war. Blaswich plagen Wadenproblemen, Rose wollte den 31-Jährigen für das entscheidende Königsklassen-Spiel am 2. November in Warschau gegen Donezk schonen. So kam der für den verletzten Kapitän Peter Gulacsi nachverpflichtete Nyland zu seinem RB-Debüt.