4. Spieltag : RB Leipzig dominiert Spitzenspiel in Augsburg

Augsburg RB Leipzig hat im überraschenden Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg seine individuelle Klasse und Reife als Kollektiv demonstriert. Der Tabellenführer gewann hochverdient mit 2:0 (1:0).

Die Augsburger waren bei ihrer ersten Niederlage beinahe 90 Minuten lang mit Verteidigen beschäftigt und traten offensiv nur selten in Erscheinung. Beim 2:0 im ersten Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund hatten sie noch davon profitiert, dass 6000 Zuschauer ihr Team unterstützen konnten. Diesmal durften wegen der gestiegenen Zahl an Corona-Infektionen in Augsburg keine Fans in die WWK-Arena.

Drei Tage vor dem Champions-League-Start gegen den türkischen Meister Istanbul Basaksehir liefen die Leipziger gegen die tief stehenden Augsburger lange Zeit vergeblich an. Trainer Julian Nagelsmann verzichtete wie schon beim 4:0 gegen Schalke auf einen zentralen Angreifer in der Startformation. So fehlte dem Offensivspiel der Sachsen die Zuspitzung, der Ballbesitz fand oft in ungefährlichen Räumen statt. Torchancen blieben so zunächst Fehlanzeige.