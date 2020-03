Bundesliga : RB Leipzig droht Werner-Ausfall in Wolfsburg

Leipzig RB Leipzig muss beim VfL Wolfsburg wohl auf Timo Werner verzichten. Den Torjäger plagen noch immer muskuläre Probleme im Oberschenkel.

Möglicherweise schont RB den Nationalspieler am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur am Dienstag. In der Bundesliga hat Werner bisher 21-mal getroffen.