Bundesliga : RB Leipzig im Titelendspurt zu „schlampig“

Leipzig RB Leipzig lässt im Meisterschaftskampf wertvolle Zähler liegen. Gegen Eintracht Frankfurt verpassen die Leipziger den siebten Sieg in Serie. Zudem müssen sie im Endspurt um Upamecano bangen.

So ist die Leipziger Siegesserie nach sechs Erfolgen gerissen, die Titelchance nicht mehr in der eigenen Hand. Nach dem Patzer beträgt der Abstand zum Spitzenreiter FC Bayern München nun wieder vier Zähler. „Momentan bin ich total enttäuscht. Der letzte Punch hat heute gefehlt“, sagte Emil Forsberg, der RB in der 46. Minute in Führung brachte, ehe Daichi Kamada (61.) ausglich. „Vier Punkte sind es bis oben, doch das ist uns egal, wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen. Am Freitag gegen Bielefeld werden wir alles reinhauen.“