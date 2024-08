Transfers RB Leipzig leiht Belgier Vermeeren von Atlético Madrid aus

RB-Sportdirektor Rouven Schröder sagte, dass der Belgier über ein Spielerprofil verfüge, „welches wir so noch nicht im Kader haben. Er gibt uns ab sofort mehr an hochqualifizierter Breite und Konkurrenz im Team und zusätzliche Möglichkeiten: Arthur hat eine hervorragende Übersicht, Ruhe am Ball, eine hohe Spielintelligenz und dazu eine gute Spieleröffnung.“ Zudem könnte er als langfristige Alternative schon ein Vorgriff auf den kommenden Sommer werden, wenn Routiniers wie Schlager, Kevin Kampl oder Amadou Haidara in ihr letztes Vertragsjahr bei RB gehen. Das Trio im defensiven Mittelfeld hat eine Vertragslaufzeit bis 30. Juni 2026.