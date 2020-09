1. Spieltag : RB Leipzig mit Heimsieg gegen schwache Mainzer

Leipzig Die Offensive läuft schon rund, aber noch nicht immer präzise: Auch ohne Nationalmannschaftsstürmer Timo Werner gewinnt RB Leipzig seinen Bundesliga-Auftakt. Ein Nachfolger für den 28-Tore-Mann könnte schon bald vorgestellt werden.

Und die Sachsen bekommen in der Sturmzentrale in Kürze wohl noch Zuwachs. Laut RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff befindet sich der Transfer des norwegischen Stürmers Alexander Sörloth kurz vor dem Abschluss. „Wir sind tatsächlich in Gesprächen mit Sörloth und befinden uns da, zumindest mal was den Blick angeht, auf der Ziellinie“, sagte Mintzlaff vor dem Spiel dem Fernsehsender Sky. „Es gibt immer noch ein paar Dinge, geklärt werden müssen“, sagte Krösche nach dem Spiel, „ich glaube, dass wir einen positiven Abschluss in den nächsten Tagen hinbekommen.“