Bundesliga : RB Leipzig: Rote Karte für Szoboszlai sorgt für Aufregung

Leipzig Eine Rote Karte für Dominik Szoboszlai in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Partie RB Leipzig gegen den 1. FC Köln (2:2) hat die Emotionen im Leipziger Stadion erhitzt.

Was war geschehen? Szoboszlai war in Höhe der Mittellinie im Dribbling unterwegs und wurde von Florian Kainz am Trikot festgehalten. Brand pfiff Freistoß für RB, doch Kainz hielt den Ungarn noch immer fest. Der wollte sich losreißen, nahm dabei den linken Arm nach oben und traf den Kölner am Hals. Dieser fiel theatralisch zu Boden. „Der Ellenbogen ist oben und man sieht im Fernsehen, dass der Hals getroffen wird. Der Arm hat dort oben nichts zu suchen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart.