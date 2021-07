Bundesliga : RB Leipzig: Saracchi erleidet Kreuzbandriss

Leipzig RB Leipzig muss die weiteren Planungen mit seinem Abwehrspieler Marcelo Saracchi auf unbestimmte Zeit verschieben.

Der Linksverteidiger war nach Ablauf seiner Leihe zum türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul gerade nach Leipzig zurückgekehrt. In den Planungen von Trainer Jesse Marsch spielte er offenbar keine Rolle, ein weiteres Leihgeschäft oder ein Verkauf war angedacht. Allerdings sollte Saracchi am Sonntag mit ins Trainingslager ins österreichische Saalfelden reisen. „Ich bin in Gedanken jetzt bei Celo“, sagte Marsch.