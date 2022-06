Bundesliga : RB Leipzig startet mit sechs Profis und Neuzugang Blaswich

Leipzig Mit kleinem Kader, aber hoher Intensität ist DFB-Pokalsieger RB Leipzig in die Saisonvorbereitung gestartet.

Der Großteil der 17 abgestellten Nationalspieler des Clubs wird am 5. Juli zurückerwartet. Am Tag zuvor absolvieren die derzeit noch urlaubenden Spieler ihre Tests in der Trainingsakademie.

Die Sachsen fahren vom 10. bis 17. Juli ins österreichische Aigen ins Trainingslager, ehe am 21. Juli (19.15 Uhr) in der Red Bull-Arena gegen den Champions-League-Finalisten FC Liverpool der erste Härtetest ansteht. Am 30. Juli (20.30 Uhr) empfangen die Leipziger daheim Meister FC Bayern München zum Supercup-Finale. Die Bundesliga-Saison beginnt für RB mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am 6./7. August.