Bundesliga : RB Leipzig stellt Eilantrag gegen Zuschauerobergrenze

Derzeit sind in Leipzig nur wenige Zuschauer im Stadion erlaubt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig- RB Leipzig geht als erster Fußball-Bundesligist gegen die aktuelle Zuschauerbeschränkung bei Heimspielen gerichtlich vor.

Der Tabellensechste hat wegen der der derzeitigen Obergrenze von 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der heimischen Arena Arena bei dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Eilverfahren gestellt, wie RB am Samstag mitteilte.