20. Spieltag RB Leipzig stoppt Krise: Sieg gegen Union Berlin

Nach dem 2:5-Debakel in Stuttgart und der Sieglos-Serie von vier Partien nahm Rose gleich fünf Wechsel vor, setzte mit den Routiniers Gulacsi und Orban auf „Stabilität und Ausstrahlung“. Beim Streamingdienst DAZN sagte der Coach vor dem Anpfiff: „Wir brauchen einen, der die Dinge in die Hand nimmt, das erhoffen wir uns von Willi und von Pete.“ Der ungarische Nationaltorhüter stand erstmals nach 491 Tagen, Nationalmannschaftskollege Orban nach 154 Tagen Verletzungspause in der Startelf.