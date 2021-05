Bundesliga : RB Leipzig verlängert mit Torhüter Péter Gulácsi bis 2025

Leipzig RB Leipzig hat noch vor den beiden Duellen mit Borussia Dortmund den Vertrag mit seinem begehrten Torhüter Péter Gulácsi verlängert. Der Ungar unterschrieb bei den Sachsen einen Kontrakt bis 2025, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Der ursprüngliche Vertrag des 31-Jährigen lief bis 2023. Doch wegen einer Ausstiegsklausel hätte Gulácsi RB den Bundesliga-Zweiten in diesem Sommer verlassen können. Auch beim BVB wurde er gehandelt. Die Leipziger spielen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Dortmund in der Meisterschaft sowie am 13. Mai in Berlin im DFB-Pokalfinale.