Fußball-Bundesliga RB Leipzig verpflichtet Geertruida - Simakan geht

Der 24-Jährige steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Al-Nassr FC für 45 Millionen Euro. Beim Club von Cristiano Ronaldo soll der Verteidiger am Wochenende einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und mehr als doppelt so viel wie in Leipzig verdienen. Für die Sachsen, die Simakan im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro aus Straßburg geholt hatten, ist es ein gutes Geschäft.