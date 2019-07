Paris Saint-Germain : RB Leipzig verpflichtet PSG-Talent Nkunku

Wechselt zu RB Leipzig: Christopher Nkunku (r) in Aktion für Paris Saint-Germain. Foto: Claude Paris/AP.

Leipzig RB Leipzig hat das 21-jährige Mittelfeld-Talent Christopher Nkunku von Paris Saint-Germain verpflichtet. Der Franzose habe einen Vertrag bis zum Jahr 2024 unterschrieben, teilten die Leipziger mit.

„Christopher Nkunku passt mit seinen Fähigkeiten sehr gut in unser Anforderungsprofil“, sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche. Nkunku selbst erklärte, er sei „überzeugt, dass die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, sehr gut zu mir passt.“ Laut der französischen Tageszeitung „L'Equipe“ soll Nkunku 13 Millionen Euro Ablöse plus bis zwei Millionen an Bonuszahlungen kosten.