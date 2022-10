Bundesliga : RB Leipzig verpflichtet Torwart Nyland

Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich wie erwartet mit Torwart Örjan Nyland verstärkt. Das teilte der Club mit.

Der 32-Jährige, der in Deutschland für den FC Ingolstadt gespielt hat und zuletzt in England aktiv war, ist als Nummer zwei hinter dem neuen Stammtorwart Janis Blaswich eingeplant. Nyland ist allerdings vorerst nur in der Bundesliga spielberechtigt.