RB Leipzigs Kampl: Erst Vaterglück, dann Heimsieg

RB Leipzigs Kevin Kampl wird den 5. Mai 2018 wohl nie vergessen. Denn am Samstagmorgen wurde der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten Vater von Sohn Jordi Noel. dpa

Um die Geburt nicht zu verpassen, düste der 27-Jährige am späten Freitagabend knapp 500 Kilometer in seine Heimatstadt Solingen. Und konnte so den emotionalen Moment erleben und seinen Filius im Arm halten. „Mama und Kind geht es prima“, sagte Kampl.

Doch spielen wollte Kampl auch. Also setzte er sich wieder ins Auto, fuhr am Samstagvormittag zurück nach Leipzig. Und stand in der Startelf gegen den VfL Wolfsburg, zeigte eine solide Leistung. „Weil ich unbedingt spielen und den Jungs helfen wollte. Heute ist einfach ein perfekter Tag“, sagte Kampl nach dem 4:1 (2:0) gegen die Niedersachsen. Und was macht er jetzt? „Jetzt geht's direkt zu meiner kleinen Familie“, sagte Kampl, der vorerst wohl des Öfteren auf der Autobahn Zeit verbringen wird.

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

Facebook Kampl

Tweet Kampl