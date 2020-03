Coronavirus-Pandemie : RB Leipzigs Profis trainieren jetzt „individuell“

Leipzig RB Leipzig hat seine Profis für eine Woche vom gemeinsamen Trainingsbetrieb freigestellt.

„Die Jungs haben alle einen Trainingsplan mitbekommen. Das gilt bis Mitte nächster Woche und dann schauen wir mal, wie sich die Lage entwickelt“, sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche in einer Telefon-Konferenz.

Das Team solle „nicht komplett frei machen“, sondern habe auch „eine sportliche Komponente“, betonte der Sportdirektor, der die klare Anweisung gab, dass die Spieler in Leipzig bleiben sollen. „Sie arbeiten auch viel mit den Analysten an ihren Fähigkeiten, an Schwächen und Stärken“, betonte Krösche.