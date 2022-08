Bundesliga : RB-Neuzugang Raum würde Werner-Rückkehr begrüßen

Leipzig RB Leipzigs Neuzugang David Raum würde eine Rückkehr von Timo Werner sehr begrüßen.

Allerdings schränkte der 24 Jahre alte Linksverteidiger auch ein. „Das ist nicht mein Themengebiet. Ich kann nur grundsätzlich was zu Timo sagen. Timo ist, so wie ich ihn in der Nationalmannschaft kennengelernt habe, menschlich ein Supertyp, mit dem ich sehr gut klar komme“, sagte Raum und fügte an: „Aber auch auf dem Platz, wie jeder weiß, hat er damals bei RB Leipzig wahnsinnig geknipst und den Schritt nach England gemacht.“