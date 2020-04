Trotz Stammplatzverlusts : RB-Profi Forsberg: Wechsel ist „kein Thema“

Leipzig Fußballprofi Emil Forsberg schlägt moderate Töne hinsichtlich seiner Zukunft bei Bundesligist RB Leipzig an.

Während er in Leipzig mit seiner Tochter Florence viel spielt und Disney-Filme schaut, ist Forsberg oft in Gedanken bei seinen Eltern in Schweden. „Jeder hat Angst um seine Familie. Aber meine Familie folgt den Anweisungen der Regierung, sie bleibt so gut es geht daheim“, sagte Forsberg zu den Einschränkungen in der Corona-Krise und betonte: „Bewerten kann ich den Weg Schwedens nicht. Wir müssen abwarten, was wird.“ In Schweden gelten deutlich freizügigere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.