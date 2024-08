Bundesliga-Transfers RB-Sportchef Schäfer zu Olmo-Wechsel: „Bin entspannt“

Derweil ist der Europameister nach seinem Urlaub am Montagabend mit seinem Berater wieder in Leipzig gelandet und soll planmäßig am Donnerstag ins Training einsteigen. „Ich finde es gut, dass er frühzeitig hier ist. Das ist äußerst vorbildlich und professionell. Alles Weitere werden die Gespräche ergeben“, sagte Schäfer. „Wenn es bis Donnerstag eine Lösung gibt, dann gibt es eine. Dann steigt er ins Training ein und wir haben einen weiteren Topspieler in unseren Reihen.“