Begehrter Leipziger : RB-Sportdirektor: Upamecano lässt Wechsel-Thematik kalt

Leipzig Sportdirektor Markus Krösche von RB Leipzig glaubt nicht, dass das rege Interesse vieler Topclubs Einfluss auf die aktuellen Leistungen von Dayot Upamecano hat.

„Wir sind nicht naiv und wissen, dass unsere Spieler für viele Vereine interessant sind. Ich habe jedoch den Eindruck, dass in diesem Fall Upa völlig klar im Kopf ist und die Thematik ihn kaltlässt“, sagte Krösche am Dienstag der Online-Plattform „rblive“ der „Mitteldeutschen Zeitung“.

Indes hat RB die bevorstehende Verpflichtung des US-Talents Caden Clark dementiert. Es werde weder an einem Vertrag gearbeitet noch über die Ablösesumme verhandelt, teilte der Club der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten „The Athletic“ und andere Medien berichtet, dass ein Wechsel des 17-Jährigen von den New York Red Bulls nach Leipzig sehr nahe sei. Demnach sollte Clark noch ein gutes Jahr in der Major League Soccer spielen und im Januar 2022 nach Sachsen wechseln.

Clark spielt seit vergangenem Jahr für die Red-Bull-Fußballfiliale im Big Apple, in acht Partien erzielte der Mittelfeldspieler drei Tore. Er wird am 27. Mai 18 Jahre alt und wäre nach Tyler Adams der zweite Amerikaner im RB-Team. Dieser hatte im Dezember in einem Interview dem Portal „Transfermarkt.us“ verraten, dass Clark ihn in Leipzig auch schon besucht habe. Adams war im Januar 2019 von den New York Red Bulls zu RB Leipzig gewechselt.