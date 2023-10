Bundesliga RB-Trainer Rose: „Es gibt größere Vereine als RB Leipzig“

Für Marco Rose zählt RB Leipzig nicht zu den ganz großen Fußballclubs. „Ich gebe mich da keinen Illusionen hin. Es gibt größere Vereine als RB Leipzig, auch wenn die Zahl derer sinkt, die für unsere Spieler noch mal den nächsten Schritt bedeuten“, sagte der Leipziger Trainer in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Wie in den Vorjahren hatte der Club auch in diesem Transfersommer wieder etliche Leistungsträger an die Konkurrenz verloren.