Transferspekulationen RB-Trainer Rose: Xavi hat sich anscheinend entschieden

Zuletzt hatte es immer wieder Berichte um einen möglichen Transfer zum FC Bayern gegeben. Der TV-Sender Sky berichtete am Dienstagvormittag bereits, die Entscheidung des Niederländers für einen Verbleib in Leipzig sei gefallen. Simons war in der vergangenen Saison von Paris Saint-Germain an die Leipziger ausgeliehen worden. Beide Vereine scheinen sich über eine Verlängerung weitgehend einig zu sein. Der 21-Jährige steht bei den Franzosen noch bis 2027 unter Vertrag.