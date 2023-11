Bundesliga Referee Brych: „Noch nie einen so lauten Knall gehört“

Die Entscheidung zum Weiterspielen sei „im Verbund mit allen Beteiligten“ getroffen worden. In der Folge habe er besonders aufmerksam sein müssen. „Wie reagieren die Spieler, wird es hektisch? Sind sie so betroffen, dass sie gar nicht mehr richtig spielen können?“, sagte Brych. „Natürlich habe ich auch geguckt, was passiert auf den Rängen.“