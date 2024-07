Fußball Rekord: Mehr als 20 Millionen Bundesliga-Tickets verkauft

„Der deutsche Profifußball bleibt ein absoluter Zuschauermagnet, der Zulauf der Menschen zu unseren Clubs ist ungebrochen, und das unabhängig von deren Ligazugehörigkeit“, sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz bei einer Medienrunde in Frankfurt am Main. Auffällig ist, wie hoch der Anteil der 2. Bundesliga an den verkauften Tickets ist. 8,8 Millionen Karten waren es in Liga zwei, rund 11,9 Millionen Tickets in der 1. Lga.