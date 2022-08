FC Augsburg : Rekordeinkauf Pepi „nicht wahnsinnig weit weg“ von Startelf

Augsburg Der Augsburger Rekordeinkauf Ricardo Pepi macht nach Einschätzung seines Trainers Enrico Maaßen „große Schritte“ in seiner Entwicklung.

„Er hat sehr stark trainiert in den letzten zwei Wochen, da haben wir einen großen Sprung erlebt“, berichtete Maaßen vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Ich bin davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr einige oder viele richtig gute Bundesligaspiele auch von Ricardo Pepi sehen werden.“