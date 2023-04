Bundesliga Rekordtorjäger Terodde verlässt Schalke im Sommer

„In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird“, sagte Terodde laut einer Vereinsmitteilung. An ein Karriereende nach dieser Spielzeit denke er aber noch nicht. Er wolle auf jeden Fall weiterspielen, sagte Terodde nach dem Training.