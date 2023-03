1. FC Köln : Rekordtrainer: Stöger wäre Baumgart „nicht böse“

Wien Peter Stöger verfolgt die Entwicklung seines langjährigen Vereins 1. FC Köln mit großer Freude und hätte kein Problem damit, wenn Steffen Baumgart ihn eines Tages als Rekordtrainer des FC ablöst.

Stöger betreute den FC von Sommer 2013 bis Dezember 2017 insgesamt 1616 Tage am Stück, so lange wie kein anderer. Um diesen Rekord zu übertreffen, müsste Baumgart bis 4. Dezember 2025 Trainer in Köln sein. Aussagen von FC-Geschäftsführer Christian Keller am Wochenende im „Doppelpass“ bei Sport1 deuteten darauf hin, dass der offiziell bis 2024 laufende Vertrag mit Baumgart per Option schon bis 2025 laufen könnte.