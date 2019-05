Der frühere Nationaltorwart René Adler kann sich nach dem Ende seiner aktiven Karriere eine Tätigkeit als Fernseh-Experte vorstellen. dpa

„Wenn man den Profifußball von innen heraus kennt, kann man Dinge aus einem anderen Blickwinkel analysieren“, sagte Adler in einem Interview des Fachmagazins „Kicker“. Der 34 Jahre alte Torhüter des Bundesligisten FSV Mainz 05 hatte vor knapp einer Woche angekündigt, am Ende dieser Saison seine Laufbahn zu beenden. Adler stand am 29. April 2018 letztmals in der Bundesliga im Tor. Danach zog er sich eine schwere Knorpelverletzung im Knie zu.

Vor der Zukunft ohne aktiven Fußball habe er „riesigen Respekt“, räumte Adler ein. „Der Fußball ist nicht die wirkliche Welt. Da nimmst du Dinge als selbstverständlich wahr, wo andere den Kopf schütteln. Es wird Zeit, sie aus einem neuen Blickwinkel zu sehen.“

Auch eine Tätigkeit im Management schließt Adler nicht aus, „weil ich eine Affinität zur Wirtschaft habe und es mir Spaß machen würde, dabei zu helfen, einen Verein auf dieser Ebene langfristig weiterzuentwickeln.“ Er schränkte aber ein: „Wer weiß ... Vielleicht nervt mich auch das reine Büroleben, so dass ich viel lieber wieder bei Wind und Wetter auf dem Platz stehen möchte.“

