BVB-Kapitän : Reus auf gutem Weg der Besserung: „Bin voll im Reha-Plan“

BVB-Kapitän Marco Reus hatte sich am 4. Februar eine Muskelverletzung in den Adduktoren zugezogen. Foto: Guido Kirchner/dpa

Dortmund Fußball-Nationalspieler Marco Reus macht nach langer Verletzungspause gesundheitliche Fortschritte.

„Mir geht es gut, mir geht es besser. Ich kann schon wieder einiges machen. Ich bin voll im Reha-Plan“, sagte der Kapitän von Borussia Dortmund in einem Podcast des Bundesligisten. Der 30 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler hatte sich am 4. Februar beim Pokal-Aus der Borussia in Bremen eine Muskelverletzung in den Adduktoren zugezogen.