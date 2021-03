Französischer Rekordspieler : Ribéry gratuliert Schmid: „Schaffen nur die Besten“

Freiburg Immerhin durfte sich der SC Freiburg über eine ganz besondere Grußbotschaft freuen. Nach dem enttäuschenden Auftritt beim 0:3 gegen RB Leipzig veröffentlichte der SC ein kurzes Video von Franck Ribéry.

„Hallo Monsieur Streich, hallo Jonathan“, eröffnete der ehemalige Bayern-Profi seine Nachricht an Freiburgs Trainer Christian Streich sowie an seinen Landsmann Jonathan Schmid. Dieser hatte Ribéry mit seinem 273. Einsatz in der Fußball-Bundesliga als französischen Rekordspieler eingeholt. „273 Bundesliga-Spiele, Wahnsinn. Das schaffen nur die Besten. Viele Grüße nach Freiburg“, sagte Ribéry grinsend.