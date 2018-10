später lesen Nach Wirbelblockade Ribéry soll wieder ins Teamtraining einsteigen FOTO: Guido Kirchner FOTO: Guido Kirchner Teilen

Nach seiner Wirbelblockade soll Franck Ribéry am Freitag wieder ins Mannschaftstraining beim FC Bayern München einsteigen. Der 35-jährige Franzose arbeitet unter Hochdruck an seinem Comeback und war auch am eigentlich trainingsfreien Donnerstag an der Säbener Straße im Einsatz. dpa