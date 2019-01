später lesen Nach Social-Media-Attacke Ribéry trainiert mit Bayern-Mannschaft in Doha FOTO: Peter Kneffel FOTO: Peter Kneffel Teilen

Franck Ribéry hat in Doha wieder mit der Mannschaft des FC Bayern München trainiert. Beim Warmlaufen war der Franzose in der Sonne Katars in vorderer Reihe beim deutschen Fußball-Rekordmeister dabei. dpa