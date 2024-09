Fußball-Bundesliga Ricken: Kontinuität auf Trainerposten das Wichtigste

Dortmund · Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken spricht in einem Interview die vielen Wechsel in der jüngeren Vergangenheit an. Er sagt auch, wen er als neue Identifikationsfigur beim BVB sieht.

13.09.2024 , 08:59 Uhr

Lars Ricken spricht in einem Interview unter anderem über Kontinuität auf dem Trainerposten. Foto: David Inderlied/dpa

Geschäftsführer Lars Ricken hat auf der Trainer-Position bei Borussia Dortmund in der jüngeren Vergangenheit zu wenig Konstanz ausgemacht. Das Wichtigste sei Kontinuität, sagte der 48 Jahre alte Ex-Profi einem Interview der Sportschau mit Blick auf die sportlichen Ziele und meinte: „Da haben wir zuletzt auf dem Trainerposten zu viele Wechsel gehabt.“ In allen vier Wettbewerben maximal erfolgreich sein Nach der siebenjährigen Ära von Jürgen Klopp trainierte vom Sommer 2015 an Thomas Tuchel den BVB für zwei Spielzeiten. Ein halbes Jahr hielt sich Peter Posz danach im Amt, ehe Peter Stöger für den Rest der Saison 2017/2018 den Posten als Chefcoach der Westfalen übernahm. BVB-Geschäftsführer Ricken sieht in Groß eine der neuen Identifikationsfiguren. Foto: David Inderlied/dpa Rund zweieinhalb Jahre blieb danach Lucien Favre, dem im Dezember 2020 Edin Terzic folgte. Ab dem 1. Juli 2021 hatte Marco Rose die Verantwortung bis zum 20. Mai 2022. Danach kam wieder Terzic, der vor dieser Saison von Nuri Sahin abgelöst wurde. RIcken fühlt sich mit dem Kader wohl Vom Spielerpersonal her hält Ricken den BVB für gut ausgestattet. „Wir wollen in allen vier Wettbewerben, Bundesliga, Champions League, Pokal und Klub-WM maximal erfolgreich sein, da sind wir sehr ambitioniert. Dazu brauchen wir einen wettbewerbsfähigen Kader - und da fühlen wir uns sehr wohl mit dem, was wir jetzt haben“, sagte er. Nach dem Aus für die beiden langjährigen BVB-Profis Marco Reus und Mats Hummels sieht Ricken Neuzugang und Nationalspieler Pascal Groß als eine der neuen Identifikationsfiguren der Dortmunder. Der 33-Jährige wechselte in diesem Sommer von Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League in die Bundesliga. Wer noch neben Nationalspieler Groß? Groß werde einen großen Input auf die Mannschaft haben, prophezeite Ricken und nannte auch den 18-jährigen Julien Duranville, „der die Fans mitreißen kann. Jule Brandt will noch mehr in die Verantwortung gehen, das zeigt die Nummer 10 - und er hat bei der Saisoneröffnung den meisten Applaus bekommen. Nico Schlotterbeck sagt in jedem Interview, wie cool er es findet, für einen Verein wie Borussia Dortmund zu spielen. Das sind vier - aber es gibt noch einige mehr.“ © dpa-infocom, dpa:240913-930-231265/1

