Bundesliga : Risiko-Rotation: Hertha wächst zusammen gegen Abstieg

Berlin Pal Dardais Plan zeigte die erhoffte Wirkung. Im Kampf um den Bundesliga-Verbleib und nach der Corona-Isolation präsentiert sich eine geeinte Hertha. Verletzungen aber trüben den Eindruck.

Seine Fast-Komplett-Rotation mit neun Veränderungen in der Startformation mitten in der womöglich vorentscheidenden Stresswoche im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zahlte sich so sehr aus, wie es sich der bestens gelaunte Ungar selbst wohl nicht erträumt hatte.