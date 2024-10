Fußball-Bundesliga Rolfes über Ulreich-Sperre: Gibt wichtigere Dinge

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes empfindet nach der Ein-Spiel-Sperre für den Münchner Torhüter Sven Ulreich wegen eines verbalen Aussetzers keine Genugtuung. „Ich persönlich habe das so oder so nicht so hoch gehängt. Nachdem der Sven sich gemeldet hatte, war es für mich auch erledigt“, sagte Rolfes vor dem Heimspiel des Meisters gegen Aufsteiger Holstein Kiel bei Sky: „Es gibt schon noch andere Dinge, die wichtiger sind als das.“